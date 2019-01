I militari italiani all'estero sono 6.000: 34 missioni in 23 Paesi

Sono attualmente 5.950 i militari italiani delle quattro forze armate impegnati con diversi assett all'estero in 34 missioni internazionali che interessano in totale in 23 paesi. Il numero maggiore è schierato in Asia e Medio Oriente: 1.135 nella missione Unfil-Mibil in Libano (la missione attualmente più numerosa), 914 per "Resolute Support" in Afghanistan, 1018 per 'Prima Parthicà in Iraq e Kuwait, 123 in Turchia e 134 negli Emirati Arabi.

In Africa sono invece impegnati 282 soldati in Libia (assistenza e supporto), 179 in Somalia (di cui 129 per la missione 'Eutm' e 50 per la missione 'Miadit'), 150 a Gibuti (base di supporto), 80 in Egitto, 99 in Niger (assistenza e supporto) e 8 in Mali. Altri 1.700 circa, infine, sono impegnati in 4 missioni tra l'Europa e il Mediterraneo: 635 per "Mare Sicuro" e 341 per "Eunavformed", entrambe missioni per il contrasto all'immigrazione e il soccorso in mare - 582 in Kosovo e 187 in Lettonia. Ai 6mila militari italiani impegnati all'estero si aggiungono poi altri 7.320 che sono impegnati in alcune operazioni nazionali: 7.150 per 'Strade sicurè, 170 nella "Task Group Genio" e 113 in altre missioni.

