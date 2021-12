Mihaela Kleics, accoltellata dentro casa: il compagno rintracciato tenta il suicidio. Le grida sentite dai vicini: «Ti ammazzo»

Assassinata a colpi di coltello. L'ipotesi è quella di femminicidio. Una morte tragica per Michaela Kleics, donna di 50 anni romena uccisa a Quartu Sant'Elena, in Sardegna. Il cadavere è stato ritrovato nel primo pomeriggio dì oggi in una abitazione in via della Musica nella città metropolitana di Cagliari.

APPROFONDIMENTI SARZANA Sventato duplice femminicidio a Sarzana CATANIA Uccisa davanti al panificio dove lavorava PODCAST Giusy Potenza, l'orrore di un omicidio per un amore sbagliato I DATI Violenza sulle donne, il 55% dei femminicidi commessi in Italia...

Il compagno, dopo essere stato rintracciato dai carabinieri nelle campagne di Castiadas, si è inferto delle coltellate, procurandosi alcune ferite. L'uomo è stato trasferito in ospedale, dove lo raggiungerà a breve il medico legale per capire se è in condizioni di rispondere alle domane degli inquirenti. Nei suoi confronti nelle prossime ore potrebbe scattare un fermo di polizia giudiziaria per l'omicidio della 50enne romena.

Catania, Jenny uccisa in strada a 27 anni: indagato un uomo. «Relazione burrascosa»

Reggio Emilia, uccide l'ex compagna e filma i suoi ultimi minuti di vita: «Volevo un ricordo della sua voce»

L'omicidio

Sul corpo sono state riscontrate alcune ferite e tagli riconducibili a coltellate. A far scattare l'allarme è stata una parente che aveva provato a mettersi inutilmente in contatto con la 50enne. L'uomo è un sardo di circa 50 anni. e nei suoi confronti, al momento, non sarebbero state formulate contestazioni. I carabinieri lo stavano cercando dal primo pomeriggio di oggi, quando è stato scoperto il cadavere della donna. Sapevano chi era, visto che già nelle scorse settimane erano intervenuti in quella abitazione per sedare delle liti. A chiamarli i vicini di casa della 50enne, allarmati per le urla. «Li abbiamo sentiti litigare - raccontano - Lui urlava: "Ti ammazzo, ti ammazzo", mentre lei lo invitava ad andarsene». Anche sabato scorso erano state chiamate le forze dell'ordine, mentre in passato era anche intervenuta un'ambulanza e i medici avevano medicato la donna.