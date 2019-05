Migranti, pm non convalida il sequestro della Mare Jonio

La decisione della procura di Agrigento di non convalidare il sequestro preventivo della Mare Jonio e di emettere un nuovo provvedimento di sequestro probatorio, è una decisione «importante perché la Guardia di Finanza su input del Viminale intendeva usare il 'preventivo' per bloccare la Mare Jonio e impedirgli definitivamente di reiterare il reato», afferma la Ong Mediterranea Saving Human sottolineando che la scelta dei pm «è orientata dalla necessità di accertare i fatti e dunque di verificare attraverso un'indagine se vi sia o meno un reato».

«Come sempre noi siamo pronti a fornire ogni elemento utile per accertare la verità, certi di avere sempre rispettato il diritto e i diritti, oltre che la dignità della vita umana, al contrario di chi - conclude Mediterranea - da posizioni istituzionali, si rende complice della morte in mare o della cattura e della deportazione di donne uomini e bambini verso i Lager di un paese in guerra come la Libia»