Migranti, Salvini blocca la nave Mare Jonio a largo di Lampedusa: 78 persone sbarcano in autonomia

«ll Viminale blocca la nave dei bambini a 13 miglia da Lampedusa. Alle ore 6 di questa mattina la Mare Jonio ha raggiunto il limite delle acque territoriali a sud di Lampedusa». Lo rende noto Mediterranea Saving Humans. «Ieri sera alle 23.37 è stato notificato il decreto del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ci vieta di entrare. Questa mattina, alle 7, la motovedetta CP312 della Guardia Costiera ha affiancato la Mare Jonio per fare salire a bordo due ufficiali della Guardia di Finanza, che ci hanno notificato il decreto brevi manu», spiega Mediterranea.

«Allegando un report medico, abbiamo richiesto assistenza al MRCC (Centro di Coordinamento Marittimo) e alla Capitaneria di Porto, per le condizioni di bordo dei 106 naufraghi, in particolare donne incinte e bambini - dicono - Alle nostre reiterate richieste di POS (Place of Safety, porto sicuro) fatte alle autorità della nostra bandiera, ancora nessuna risposta». «Stiamo condividendo le informazioni su questa situazione con i nostri fratelli e sorelle a bordo: siamo tutti sulla stessa barca. Per noi il salvataggio si concluderà solo quando ognuno dei naufraghi sarà a terra, curato e assistito - spiega la piattaforoma -Fino ad allora noi con loro, loro con noi».

🔴 Aggiornamento: Il @Viminale blocca la nave dei bambini a 13 miglia da #Lampedusa Il nostro comunicato 👇https://t.co/v3qvwqJVbI — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 29 agosto 2019

Intanto c'è stato un nuovo sbarco autonomo sull'isola di Lampedusa, dove nella notte sono arrivati in. Sono migranti siriani e originari del Bangladesh. Hanno detto di essere partiti lunedì dalla Libia a bordo di una barca bimotore. I migranti sono stati portati all'hotspot di Lampedusa. «Il giorno sulla #MareJonio è iniziato alle 5, pioggia in testa, lampi in cielo, le luci di Lampedusa in lontananza.

È l'Italia?

mi chiede un uomo prima di iniziare a pregare inginocchiato sulla coperta termica. Difficile spiegare che sì, è l'Italia, ma non ci fanno entrare». Così, su Twitter Cecilia Strada , che si trova a bordo della Mare Jonio di Mediterranea.

Il giorno sulla #MareJonio è iniziato alle 5, pioggia in testa, lampi in cielo, le luci di Lampedusa in lontananza. "È l'Italia?", mi chiede un uomo prima di iniziare a pregare inginocchiato sulla coperta termica. Difficile spiegare che sí, è l'Italia, ma non ci fanno entrare. — Cecilia Strada (@cecilia_strada) 29 agosto 2019

