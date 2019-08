BRUXELLES - "Abbiamo ricevuto la richiesta di coordinamento da parte dell'Italia per il ricollocamento" dei migranti salvati dalla Open Arms. Lo annuncia la portavoce della Commissione europea Natasha Bertaud. I migranti saranno ora ridistribuiti tra Germania, Francia, Portogallo, Spagna, e Lussemburgo. Proseguono invece i contatti per trovare una soluzione per la distribuzione delle persone salvate dalla Ocean Viking.

Ultimo aggiornamento: 22 Agosto, 14:52

