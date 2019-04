Migrante trova portafogli con oltre mille euro e lo riconsegna a un pensionato: l'uomo reagisce così

Ultimo aggiornamento: 15:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cuore grande e un senso di onestà ed educazione da far invidia a molti. Protagonista un ragazzo di 23 anni del Mali, uno di quei giovani in cerca di una nuova vita sbarcati dai gommoni, senza un quattrino in tasca. Il giovane africano ha trovato un portafogli con oltre mille euro al suo interno, 1.325 euro per la precisione. Non ci ha pensato un attimo: si è presentato ai carabinieri e lo ha riconsegnato all'uomo che lo aveva perso.Protagonista di questo bel gesto è appnto un richiedente asilo politico del Mali di 23 anni che ha fatto felice un pensionato di 71 anni che aveva smarrito il portafogli a Cesate, nel Milanese, con dentro la sua pensione. Per riconoscenza il legittimo proprietario gli ha consegnato 100 euro.Il fatto è accaduto ieri, con l'anziano si è presentato alla stazione dei carabinieri per denunciare lo smarrimento del portafogli e, mentre era negli uffici della caserma, si è presentato l'extracomunitario con la sorpresa. Il giovane ha detto di averlo trovato in strada.