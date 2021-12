Rapporto UGC sul trasporto, i romani preferiscono le due ruote. Bocciati i mezzi pubblici

I romani preferiscono viaggiare su due ruote. Chi prende i mezzi lo fa per ragioni lavorative e prevalentemente perché obbligato. E' quanto emerge dal rapporto sul trasporto pubblico locale nella regione Lazio presentato dall'Unione Generale Consumatori (UGC). Il campione rappresentativo dei cittadini laziali dichiara di spostarsi a Roma e nella regione prevalentemente in motociclo (44%), solo con mezzi pubblici (25%) o prevalentemente (12%) o in automobile (11%).

APPROFONDIMENTI LA STRATEGIA Metro Roma, «chiusure anti-assembramenti» ROMA Roma, Atac: assunzioni bloccate ROMA Roma Lido bloccata da un guasto ROMA Ama, spinta del bonus: boom di netturbini nella giornata di festa

Roma Lido bloccata da un guasto: attivate le navette fino a Magliana

UGC, rapporto sul trasporto pubblico: i romani preferiscono le due ruote

Nella survey realizzata da Cittadinanzattiva Lazio e UgCons Lazio presentata ieri online nel Rapporto sul Trasporto Pubblico Locale nella Regione Lazio, chi usa i mezzi pubblici lo fa prevalentemente per ragioni lavorative, e li sceglie prevalentemente perché obbligato causa percorso casa-lavoro (50%), per la comodità di non dover utilizzare un mezzo privato (27%) o per questioni di risparmio economico (13%). Pochi sono coloro che dichiarano di usare il mezzo pubblico per la qualità del servizio offerto (solo il 5,8%).

Roma, Atac, assunzioni bloccate, i bus restano nei garage

Il quadro che emerge dal giudizio dei cittadini sul Trasporto pubblico nel Lazio, non è molto positivo, considerando che la prima scelta è per gli autobus (896 su 2386 intervistati), cui segue, per chi vive nella Capitale, la metropolitana (801 risposte), treno (374) e tram (315). Si è indagato sulla qualità del servizio offerto con 17 diversi indicatori, di cui solo 4 raggiungono la sufficienza: cortesia del personale, tempi di percorrenza, servizi di bigliettazione e costo del trasporto. 9 hanno raggiunto l’insufficienza con il punteggio di 5 (su 10): affollamento dei mezzi, puntualità, tempi di attesa alle fermate, informazione sui servizi erogati, accesso alle fermate, stato dei mezzi pubblici, paline alle fermate, presenza/assenza paline alle fermate, stato pensiline alle fermate. Fanalino di coda di questa speciale classifica, con un giudizio pari a scadente (4 su 10): comfort e pulizia dei mezzi, stato dei servizi igienici, usabilità ascensori e di scale mobili. Il giudizio complessivo è perciò insufficiente (5).

Sciopero dei trasporti, a Roma traffico in tilt al centro e nel quadrante nord