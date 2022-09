Meteo settembre 2022, l'estate finisce da venerdì: maltempo e freddo con la ventata di aria artica

Le temperature di metà settembre ci dicono chi si avvicina la fine dell'estate, da venerdì freddo e brutto tempo sull'Italia. Un flusso di aria artica ci porterà nell'autunno in pochi giorni. Secondo le previsioni meteo fino a mercoledì 14, avremo ancora giornate soleggiate e temperature in aumento con valori massimi che torneranno sui 30°C al Centro-Nord e fino a 37-38°C al Sud, in particolare su Sicilia, Calabria e Puglia.

Maltempo e grandine, il Comune di Frosinone ha chiesto lo stato di calamità naturale

Fine dell'estate: le temperature da venerdì

A partire da venerdì l'aria artica tornerà in Italia attraverso le Alpi Giulie, generando un intenso maltempo dal Nordest verso le regioni adriatiche centrali, ma anche un drastico calo delle temperature, prima nelle regioni settentrionali poi anche sul resto d'Italia. Il passaggio dall'estate all'autunno sarà dunque rapido e anche un po' in aticipo.

🌀 L'#uragano Danielle non colpirà l'Italia ma influenzerà le condizioni #meteo dei prossimi giorni, ecco come...⬇https://t.co/fZzbQXdm0g — 3B Meteo (@3BMeteo) September 12, 2022

Nel dettaglio:

Lunedì 12. Al nord: soleggiato ovunque. Al centro: cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud: bel tempo prevalente.

Martedì 13. Al nord: sole e caldo estivo di giorno. Al centro: sole prevalente e caldo. Al sud: sole e temperature in aumento.

Mercoledì 14. Al nord: temporali sulle Alpi, nubi in aumento altrove. Al centro: cielo molto nuvoloso, gran caldo in Sardegna. Al sud: sole e caldo.

Tendenza: da giovedì 15 peggioramento del tempo, forte in Toscana e Umbria, poi arriverà aria più fredda.

Terni, piovono massi dalla montagna di Cesi e sfondano il tetto di un'abitazione