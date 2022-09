Maltempo, tempesta di pioggia: a Perugia strade come fiumi

PERUGIA - Venti minuti di tempesta di pioggia, annunciata da nuvole a coprire sempre più il cielo e lampi in lontananza: l'attesa ondata di maltempo ha colpito intorno alle dieci di giovedì mattina con un'intensità notevole.

Dalle prime ore della mattinata il cielo si è fatto sempre più scuro finché, qualche minuto prima delle dieci, la pioggia ha iniziato a colpire sempre più forte. Accompagnata da un buio quasi serale, con le illuminazioni pubbliche e dei negozi improvvisamente accese, la bufera è stata particolarmente insidiosa per chi in quel momento si trovava in strada, in macchina o a piedi: a Perugia le vie, da Settevalli alla stazione fino al centro, come veri e propri fiumi d'acqua per la notevole quantità di pioggia caduta.

Super lavoro per i vigili del fuoco a causa degli allagamenti