Meteo, allerta arancione in Liguria: scuole chiuse. Attesi temporali dal Veneto a Roma

Come comunica il team de www.ilmeteo.it, dobbiamo prepararci ad una settimana piuttosto dinamica sul fronte meteorologico. Un'intensa perturbazione sta infatti per colpire l'Italia e tra lunedì sera e la giornata di martedì, causerà una fase di maltempo, con il ritorno di nubifragi, temporali e grandine. Nel corso di lunedì 14 ottobre, una minacciosa nuvolosità si farà strada sulle nostre regioni settentrionali e sui versanti centrali tirrenici. Entro la serata i primi fenomeni cominceranno a interessare il Piemonte, la Liguria e in seguito la Valle d'Aosta e la Lombardia occidentale. Nella serata di domani piogge e temporali insisteranno sull'alta Val Padana, su Alpi e Prealpi centro-orientali e su gran parte del Triveneto. Al centro continuerà a piovere segnatamente su Toscana, Umbria e Lazio con qualche veloce temporale non da escludere su Roma, anche intenso. Caleranno un po' le temperature, soprattutto nelle aree interessate dal maltempo.

DA DOMANI ALLERTA GIALLA A ROMA

«Il Centro funzionale regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione civile ha emesso oggi un avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal primo pomeriggio di domani, martedì 15 ottobre e per le successive 9-12 ore si prevedono sul Lazio: precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale specie sui settori settentrionali e costieri. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».

Lo comunica la Protezione civile del Lazio. Il Centro funzionale regionale «ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle seguenti zone di allerta del Lazio: bacini costieri Nord, bacino medio Tevere, Roma e bacini costieri Sud. La Sala operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine .- conclude la nota - che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala operativa regionale garantirà costante supporto».



ATTESE PRECIPITAZIONI INTENSE SUL VENETO

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, decretando lo stato di attenzione a partire dalle ore 14 di martedì 15 ottobre fino alle ore 8 del 16 ottobre per quanto riguarda le zone Piave Pedemontano, Alto Brenta - Bacchiglione - Alpone, Adige - Garda e Monti Lessini. Le previsioni meteo di Arpav indicano infatti che tra il pomeriggio di domani e le prime ore di mercoledì saranno probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale, più significative in serata e sulle zone montane e pedemontane. Non si escludono locali fenomeni intensi (forti rovesci) su alcune zone prealpine e pedemontane, con possibilità di quantitativi localmente consistenti in montagna e sulle zone pedemontane. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d'innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle citate zone di allertamento.



#Meteo: WEEKEND, Forte Guasto tra Sabato 19 e Domenica 20, Possibili Fenomeni Eccezionali. Ecco i Dettagli #weekendhttps://t.co/iWGw5ufR4k pic.twitter.com/tto8aTZsE3 — IL METEO.it (@ilmeteoit) 14 ottobre 2019





«Dalla prossima notte, una perturbazione atlantica determinerà un momentaneo ma deciso peggioramento del tempo sulle regioni nord-occidentali, in estensione durante la giornata di domani al resto del settentrione e al versante tirrenico delle regioni centrali. La fase di Liguria e Piemonte, e da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali». Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile, d'intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. VENTI DI BURRASCA E TEMPORALI AL NORD«Dalla prossima notte, una perturbazione atlantica determinerà un momentaneo ma deciso peggioramento del tempo sulle regioni nord-occidentali, in estensione durante la giornata di domani al resto del settentrione e al versante tirrenico delle regioni centrali. La fase di maltempo sarà caratterizzata da precipitazioni temporalesche anche intense, specie su, e da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali». Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile, d'intesa con le Regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

🔔#AllertaARANCIONE dalla notte del #14ottobre su parte della Liguria.#AllertaARANCIONE il #15ottobre su parte di Liguria e Lombardia. #AllertaGIALLA in 8 regioni.

⛈️🌬️Avviso #meteo del 14 ottobre per temporali e venti forti al Nord e al Centro. Leggi👉https://t.co/3DKOkaPAWL pic.twitter.com/hrol6xR8ni — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 14 ottobre 2019



maltempo tipicamente autunnale che interesserà tutta la Liguria. Per questo la protezione civile ha emanato l'allerta meteo per temporali che sarà gialla fino alle 22 di oggi. Ma mentre nell'Imperiese rimarrà allerta gialla fino alle 15 di domani, sulle altre zone è stato elevato il livello di rischio a arancione fino alle 15 di domani quando tornerà giallo. In considerazione dell'allerta arancione, quasi tutti i sindaci dei comuni del centro-Levante Ligure hanno firmato ordinanze di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado: gli studenti di Savona, Arenzano, di Chiavari e S.Margherita, Rapallo (in generale tutti quelli del Tigullio) e in molti comuni dello Spezzino non andranno a scuola. È imminente un'intensa fase ditipicamente autunnale che interesserà tutta la Liguria. Per questo la protezione civile ha emanato l'che sarà gialla fino alle 22 di oggi. Ma mentre nell'Imperiese rimarrà allerta gialla fino alle 15 di domani, sulle altre zone è stato elevato ilfino alle 15 di domani quando tornerà giallo. In considerazione dell'allerta arancione, quasi tutti i sindaci dei comuni del centro-Levante Ligure hanno firmato ordinanze di chiusura delledi ogni ordine e grado: gli studenti di, di(in generale tutti quelli del) e in molti comuni dellonon andranno a scuola. La fine dell'allerta è prevista per le 18 di domani. Sono previsti anche venti tra Sud-Est e Sud-Ovest in rinforzo fino a 50-60 km/h con raffiche oltre i 100-120 km/h sui crinali di tutte le zone. allerta meteo arancione per temporali che da questa notte fino alle 15 di domani interesserà la Liguria di centro-levante è stata rinviata la seduta del Consiglio regionale che era stata fissata per domani a partire dalle 10. «Viste le previsioni meteo e le preoccupazioni manifestatemi da vari capigruppo ho deciso di rinviare la seduta del Consiglio», ha detto all'ANSA il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana. ALLERTA ARANCIONE LIGURIA, SCUOLE CHIUSE E SEDUTA CONSIGLIO RINVIATAA causa dell'per temporali che da questa notte fino alle 15 di domani interesserà la Liguria di centro-levante è statache era stata fissata per domani a partire dalle 10. «Viste le previsioni meteo e le preoccupazioni manifestatemi da vari capigruppo ho deciso di rinviare la seduta del Consiglio», ha detto all'ANSA il presidente del Consiglio regionale

[14/10-18h00] #AllertaMeteoLIG Entra in vigore l'allerta GIALLA per temporali e piogge diffuse su tutti i bacini piccoli e medi della Liguria.

Alle 22 scatterà il livello ARANCIONE secondo il dettaglio pic.twitter.com/IZUGcXxaCV — Regione Liguria (@RegLiguria) 14 ottobre 2019

Ultimo aggiornamento: 18:33

