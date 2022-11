Meteo, arriva la "Novembrata": tornano sole e caldo. Le previsioni

È in arrivo la prima "Novembrata" della storia. In queste ore un campo anticiclonico di matrice sub-tropicale si sta espandendo sul bacino del Mediterraneo e anche sull’Italia. Il tempo e gia tornato stabile e ampiamente soleggiato al centro-nord e ora lo sara anche al Sud. Il precedente peggioramento provocato dal primo ciclone dell’autunno continuera a favorire una ventilazione dai quadranti settentrionali almeno fino a martedi. Il cielo piu sereno e il vento piu freddo manterranno ancora le temperature piuttosto basse di notte e al primo mattino con valori prossimi ai 4-5 C al Nord, fino a 7 C al centro e non piu di 11-13 C su gran parte del sud. Ci saranno diffuse gelate invece in montagna. Di giorno invece non si andra oltre i 17 C su gran parte delle citta.

Quando cambierà il tempo

Le cose cambieranno nei prossimi giorni quando iniziera ad arrivare aria dai quadranti meridionali. Da mercoledi l’aria piu mite da sud favorira un deciso aumento dei valori termici sia di notte che di giorno. Basti pensare che al centro-sud le temperature massime torneranno a superare i 20-22 C, soprattutto sulle isole maggiori dove si toccheranno anche i 27 C in Sardegna e i 25 C in Sicilia e Calabria. Di notte e al primo mattino i valori invece torneranno a salire oltre i 12-13 C, specie al nord, ma anche di piu altrove. A conti fatti le temperature torneranno sopra la media anche di 5-6 C al sud, qualche grado in meno sul resto d’Italia.

Questa ennesima anomalia meteorologica potrebbe avere un termine gia nel secondo weekend di novembre quando dalla Russia dovrebbe arrivare un nucleo gelido che causerebbe un drastico abbassamento delle temperature su tutta l’Italia. Oggi, intanto, al nord cielo poco nuvoloso e freddo al mattino, mentre al centro giornata di sole. Al sud, molte nubi tra Sicilia e Calabria, sole altrove. Domani, nubi aumento in Liguria, cielo sereno o poco nuvoloso al centro e, al sud, sole e clima mite.