Meteo, ultima fiammata estiva fino a domenica, poi temporali in arrivo. Ecco dove

Ultima vampata africana sull'Italia. Ma da domenica potrebbero iniziare le sorprese. Le previsioni sul meteo della nostra penisola prevedono per i prossimi giorni un'ondata di caldo con temperature che potranno raggiungere anche i 42°C a causa di un aumento della pressione atmosferica. Temporali quasi completamente assenti, salvo qualche acquazzone improvviso che potrebbe interessare l'arco alpino nelle prossime ore.

Secondo gli esperti de ilMeteo.it, «da giovedì i termometri inizieranno a salire in maniera decisa anche se le giornate più calde e afose saranno quelle di venerdì e sabato. Picchi di 37/38°C a Bologna, Ferrara e nel mantovano, 34/35°C a Bolzano e solo qualche grado in meno a Milano e Torino con punte comunque prossime ai 33/34°C. Andrà un po’ meglio esclusivamente lungo le coste dove registreremo punte di 29/31°C come a Genova, Venezia e Trieste».

Ondata di caldo africano anche al centro dove si registreranno 37/38°C a Firenze, 36/37°C Perugia e 34/35°C a Roma. «Anche lungo i litorali il caldo afoso si farà sentire con massime di tutto rispetto, intorno ai 34/35°C come ad Ancona ad esempio», spiegano gli esperti.

Al sud, temperature che si aggireranno intorno ai 33/34°C a Napoli, Palermo e Bari. Pù caldo in Puglia dove si arriverà fino a 38/39°C nelle zone del foggiano e del tarantino.

Le temperature più alte però si registreranno nelle zone interne della Sardegna, in particolare l'area più meridionale dell'isola, dove la colonnina di mercurio potrà addirittura schizzare fino a toccare valori prossimi ai 41/42°C.

L'ultima vampata estiva però avrà vita breve: già da domenica infatti, il grande caldo lascerà spazio a un flusso di aria fredda che scenderà dal nord atlantico causando temporali soprattutto nel nord Italia per poi scendere anche al Centro Sud all'inizio della nuova settimana.

