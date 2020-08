Maltempo in Veneto, violente grandinate: albero cade sulle rotaie del tram

Danni per il maltempo che si sta abbattendo sul Veneto dal pomeriggio di oggi 17 agosto 2020. Dalle 16.40 i Vigili del fuoco sono usciti per numerosi interventi nel trevigiano, in particolare per taglio piante e prosciugamenti a Nervesa, Onigo, Pederobba, Montebelluna, Treviso.

Nel veneziano, a Marghera, in via Rizzardi, un platano secolare è caduto sulle linee aeree del tram e quindi sulle rotaie. Nessun ferito. Nella zona di Mestre i Vigili hanno effettuato una ventina di interventi.

Piante e alberi caduti anche nel padovano dove si sono avute brevi ma intense grandinate.

Nel vicentino pioggia e grandine: interventi soprattutto a Dueville, Recoaro Monticello Conte Otto e ad Altavilla.

Una violenta grandinata ha colpito nel pomeriggio anche la provincia veronese, causando qualche danno nei vigneti della Valpolicella. Le segnalazioni riguardano la stessa zona colpita nel giugno scorso, ovvero quella del Valpolicella classico che va da Negarine, Cengia e Pedemonte a San Pietro Incariano e Fumane.



Le previsioni

Dal primo mattino di domani, martedì 18, ancora temporali su Veneto, Friuli Venezia Giulia. Lo prevede un nuovo avviso meteo della Protezione civile. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

