Un assaggio di primavera. Si scorge nelle previsioni meteo da qui a prossimi 5 e 10 giorni effettuate da 3B Meteo che annuncia un rialzo graduale delle temperature. «Questa sarà l'ultima notte di gelo, per ora», dice Edoardo Ferrara, metereologo di 3Bmeteo.com.

Arriva il caldo, Ferrara?

«Questa settimana sì assisteremo a un rialzo delle temperature. Nei prossimi giorni questa ondata di gelo si esaurirà e l'alta pressione porterà tempo più stabile ma non sempre soleggiato».

Dove e quando esattamente?

«Già a partire da domani. Nella Liguria centro orientale e in Toscana avremo venti umidi atlantici che porteranno un aumento delle nubi con qualche debole pioggia. Altrove invece avremo condizioni più soleggiate anche se nei prossimi giorni ci sarà un graduale aumento della copertura nuvolosa anche nel resto d'Italia ma in partivolare al nord e ancora in Toscana dove tra giovedì e venerdì non si escludono piogge di passaggio».

Evoluzione #meteo per la giornata di domani.

Evidente la rimonta anticiclonica. Deboli piogge tra Liguria ed alta Toscana. Si attenuano anche i venti.

Temperature meno polari comnunque?

«Sì, ci sarà una rimonta dell' alta pressione da domani e dunque temperature in aumento. Tra stasera e domattina gelate anche in pianura e al centro sud poi, appunto, temperature in aumento da domani pomeriggio a tutte le quote. Da mercoledì assisteremo a gelate sporadiche in pianura ma non diffuse. Tra il weekend e l'inizio della prossima settimana potremo avere un assaggio di primavera».

Cioè?

«L'anticiclone, l'alta pressione, si rafforzerà e diventerà di matrice africana. Tra il 22 e 24 febbraio avremo temperature miti anche di 18-20 gradi al pomeriggio nelle pianure interne, soprattutto al nord e sul versante tirrenico. L'alta pressione sarà più forte tra il 21 e il 25. Già ora sta rimontando: da domani sentiremo il clima cambiare ma non sarà un cambiamento decisivo».

In sostanza farà più caldo.

«Sì, in questi giorni non ci sarà il clima delle ultime 48 ore, questo gelo e questo freddo. Ecco perché il vero assaggio primaverile potrebbe arrivare tra il weekend e l'inizio della prossima settimana soprattutto al nord e nel versante tirrenico. Temperature alte anche in montagna tra i 13 e i 14 gradi a 800 1000 metri. Una cautela relativa a questo aumento termico in montagna: potrebbe aumentare lievemente anche il rischio valanghe sebbene la neve precipitata si sia assestata».

E sul litorale?

«Sulle coste farà comnunque freddo: sul litorale avremo qualche grado in meno, clima fresco e umido tra gli 11 e i 14 gradi».

È un anticipo di primavera?

«No. Attenzione: statisticamente questi anticipi di primavera non spalancano la porta al caldo! Potrebbero esserci dei colpi di coda invernali a marzo. Sarà un piccolo assaggio di primavera ma non è detto che sarà così per tutto il mese di marzo».

Ultimo aggiornamento: 16:42

