Messina, padre porta figlio di 11 anni morto in ospedale: aperta inchiesta. Pochi mesi fa era morta la mamma

La Procura di Patti ( Messina) ha aperto una inchiesta sulla morte di un bambino di undici anni, arrivato questa mattina, senza vita, in ospedale. A portare il piccolo, che soffriva di gravi patologie dalla nascita, è stato il padre.

La madre del bimbo è morta pochi mesi fa. Come apprende l'Adnkronos, c'era un provvedimento del Tribunale dei minori, di pochi giorni fa, che aveva disposto il ricovero del bambino per le cure del caso. La Procura ha aperto un fascicolo per verificare a chi è stato notificato il provvedimento e per quali motivi il piccolo non sia stato ricoverato. La salma del bimbo di 11 anni è stata trattenuta per l'eventuale autopsia.