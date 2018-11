Sicilia, trovati gli indumenti del medico scomparso

Sono trovati nelle gole del Drago nel corleonese un paio di jeans e una cinta probabilmente appartenenti a Giuseppe Liotta, 40 anni, il medico palermitano scomparso mentre in auto stava andando in servizio in ospedale. A scoprirli sono stati gli uomini del soccorso alpino. In mattinata era stato recuperato un giubbotto in contrada Scalilli, dove c'è un deposito di munizioni dell'Esercito. Le ricerche stanno continuando. Il punto sulla situazione è stato fatto in un incontro in prefettura.

