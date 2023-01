Matteo Messina Denaro, com'è oggi il boss: cappello, occhiali scuri e ingrassato: la prima foto dopo l'arresto

Cappello, cappotto di montone da uomo e occhiali da vista scuri. Così si presentava il superlatitante Matteo Messina Denaro al momento dell'arresto avvenuto questa mattina,16 gennaio presso la clinica privata Maddalena di Palermo dove era in day hospital.

Matteo Messina Denaro arrestato dopo 30 anni di latitanza, era in una clinica di Palermo per un tumore

Matteo Messina Denaro all'arresto

Il boss di Castelvetrano oggi ha 60 anni (classe 1962) ed è considerato "la primula rossa della mafia". Era uno degli ultimi grandi capi della criminalità organizzata siciliana e da oltre 30 anni era iscritto nel registro del Viminale tra i più ricercati d'Italia. Come mostrano le prime foto scattate dopo l'arresto l'uomo, all'interno dell'auto dei militari appare visibilmente ingrassato rispetto alle ultime foto conosciute su di lui che risalgono a diversi anni fa. Indossa un cappello e un montone da uomo colore marrone e occhiali da vista scuri.

L'arresto alla Clinica privata

Matteo Messina Denaro è stato catturato nella clinica privata la Maddalena dove si stava curando per un tumore. Secondo alcune informazioni il latitante effettuava controlli di salute periodici presso la clinica contando su una serie di controlli.

Tenuto sotto braccio dai carabinieri ha attraversato a piedi in manette per alcune centinaia di metri il viale della clinica dopo l'arresto arrivando in strada, prima di essere portato via su un mezzo dei carabinieri del Ros. Dopo l'arresto è stato trasferito nella caserma dei carabinieri di San Lorenzo a pochi chilometri dalla clinica per poi essere portato all'aeroporto.

L'omicidio del generale dalla Chiesa, il 3 settembre del 1982 l'attentato: i misteri e i dubbi sulla strage di via Carini