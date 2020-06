Mattarella allo Spallanzani: il concerto per dire grazie a medici e infermieri DIRETTA

Per la Festa della Repubblica del 2 giugno alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani si svolge il concerto del tenore Francesco Grollo per ringraziare tutti i Medici, gli Infermieri e gli Operatori Sanitari italiani. Per questa occasione la facciata di INMI Spallanzani, in prima linea nella lotta contro il Covid-19, si illumina con i colori della bandiera italiana, grazie alla collaborazione con Acea Gruppo.



