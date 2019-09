Mamma incita il figlio di 11 anni a pestare due compagni di scuola: «Ammazzali»

Una mamma di 31 anni è stata denunciata dai carabinieri per istigazione a delinquere e minacce, perché avrebbe incitato il figlio di 11 anni a picchiare due compagni di scuola. L'altro ieri, 17 settembre, all'uscita di una scuola media di Padova un ragazzino di undici anni ha pestato con pugni e spintoni due dodicenni, accusando entrambi di avergli rubato un braccialetto. (In realtà il braccialetto era stato perso per terra e ritrovato dalle due vittime).

La mamma dell'undicenne, di 31 anni, ha assistito al pestaggio e ha incitato il figlio dicendogli «picchiali, ammazzali» e minacciando i due alunni: «Sappiamo dove abitate, veniamo da voi». Sono intervenuti i carabinieri: ieri la donna è stata denunciata per istigazione a delinquere e minacce.

