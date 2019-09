Multe ai genitori che arrivano in ritardo a prendere i figli a scuola

Il Siraat College di Epping, Victoria (Australia), ha informato i genitori del cambio di politica della scuola dopo aver notato che gli studenti venivano regolarmente lasciati nel cortile dell’istituto per molto tempo dopo il suono della campanella d’uscita. E così ora per i genitori ritardatari nell’andare a prendere i loro figli a scuola scatterà una multa di 10 dollari per bambino ogni 15 minuti. La scuola islamica indipendente termina le lezioni alle 15.45 dal lunedì al giovedì e alle 14.30 il venerdì dopo il completamento delle preghiere.



Leah Hamel, Head of Operations del College Al Siraat, ha dichiarato a Daily Mail Australia che la nuova politica è stata progettata per mantenere i suoi studenti il più sicuri possibile. «La sicurezza dei bambini è la nostra priorità - ha spiegato Hamel - motivo per cui abbiamo introdotto la procedura secondo la quale i genitori riceveranno una multa se i loro figli rimarranno a scuola fuori orario».

Il college fornisce assistenza post-scolastica agli studenti in collaborazione con Camp, un’organizzazione che da assistenza prima e dopo la scuola. «Abbiamo introdotto queste nuove regole all’inizio del terzo trimestre lo scorso 17 luglio», ha aggiunto Hamel. «Il numero dei bambini lasciati in ritardo dopo la scuola si è notevolmente ridotto». La scuola ha anche fornito nuovi canali per i genitori che per motivi seri possono avvertire gli insegnati o la scuola, per il ritardo. Viene inoltre utilizzato un registro per l’accesso e la disconnessione per tenere traccia degli studenti e per consentire al team dell’account di addebitare correttamente genitori e tutori in ritardo. «la collaborazione tra istituto e genitori è fondamentale per il futuro dei ragazzi».

