Ciclone Medusa, allerta arancione in Liguria, Emilia Romagna e Toscana. Nubifragio nel Pisano: 36 mm di pioggia in 15 minuti

Aggiornamenti in evidenza

Una perturbazione atlantica porta in queste ore piogge e temporali sul Centro e sul Nord dell'Italia. Oggi allerta arancione per il maltempo in Liguria, Emilia Romagna e Toscana; gialla in Friuli Venezia Giulia, e Piemonte. Scuole e parchi chiusi a Carrara e a Livorno. Ancora caldo fuori stagione invece al Sud.