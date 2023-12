Malore in piscina a Bari, Christian Giordano muore a 27 anni: disposta l'autopsia

Si sente male in piscina e muore, dramma Bari: sarà conferito domani, al dottor Davide Ferorelli dell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari, l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Christian Giordano, il 27enne morto ieri mattina dopo aver accusato un malore in una piscina del centro sportivo Villa Camilla di Bari. Secondo quanto raccolto fino ad ora dagli inquirenti, il giovane si sarebbe sentito male mentre si trovava in acqua e sarebbe stato prontamente soccorso dai bagnini della struttura, che hanno provato a rianimarlo con defibrillatore.

Un successivo tentativo di rianimazione sarebbe poi stato fatto dai soccorritori del 118, intervenuti poco dopo le 11.30 di ieri mattina. Le manovre, anche se durate per diversi minuti, non sarebbero servite. Il pm Manfredi Dini Ciacci ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.