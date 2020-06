Mattia, 18 anni, non si risveglia dal riposino pomeridiano: mamma e papà lo trovano morto nel letto

Ultimo aggiornamento: 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A diciotto anni muore in casa per un improvviso. Non si è risvegliato dal riposo pomeridiano. La tragedia è avvenuta adi San Fior ( Treviso ), dove Mattia da Ros viveva con la famiglia.frequentava l'Itis Planck di Lancenigo, dove aveva appena concluso il quarto anno.I genitori si sono accorti del tragico malore che aveva colpito il giovane nel sonno. Hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma all'arrivo dei sanitari non c'era più nulla da fare. È stata disposta l'autopsia per capire le cause della morte.Le foto di Mattia sono tratte dal suo profilo Instagram