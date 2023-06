Malore improvviso mentre fa il bagno a Jesolo, muore davanti alla moglie e ai nipotini

Malore improvviso poco dopo essere entrato in mare: turista 71enne muore sotto gli occhi dei famigliari. Il dramma si è consumato oggi domenica 18 giugno, nel tratto di spiaggia antistante al Villaggio Marzotto. È qui che l’uomo di Caldogno (Vicenza) e arrivato a Jesolo con la moglie, i figli e i nipoti, attorno alle 12 di ieri era entrato in acqua per un bagno refrigerante.

Il malore improvviso

Avrebbe fatto appena in tempo a fare qualche passo che improvvisamente avrebbe perso i sensi, con molta probabilità per un arresto cardiocircolatorio, finendo riverso nell’acqua.

La tragedia in spiaggia

La scena non è sfuggita ad altri turisti che erano con lui e che hanno dato l’allarme. Veloce l’intervento dei bagnini di salvataggio. Una volta recuperato, il 71enne è stato portato sulla battigia dove sono iniziate le manovre di soccorso.

Ad intervenire sono stati poi i sanitari del 118 dell’ospedale di Jesolo.

A lungo e in più maniere i soccorritori hanno cercato di salvarlo ma ogni tentativo è stato vano. Ad intervenire sono stati anche i militari della Guardia Costiera di Jesolo che hanno avviato le indagini del caso. Sul posto anche i carabinieri. La salma è stata ricomposta nella camera mortuaria di via Levantina. A seguire le operazioni di soccorso sono stati anche i famigliari del 71enne, distrutti per quanto accaduto.