Virus, in Lombardia 95 morti e 500 nuovi casi in più. A Milano i contagi restano stabili

Covid-19, il bollettino di oggi, martedì 5 maggio, della regione Lombardia. Nuovo calo dei positivi che a fronte di 6.455 tamponi processati sono 500 in più rispetto a ieri, per un totale di 78.605 casi di coronavirus registrati nella Regione. Ieri erano stati +577, l'altro ieri +526. Salgono invece i decessi: sono 95 in più nelle ultime 24 ore, rispetto ai 63 di ieri e ai 42 dell'altro ieri. Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-23 da ieri, totale 509) e quelli non in t.i. (-213 da ieri. totale 6.201). Il totale dei dimessi arriva a 53.237 mentre i guariti sono 4.269. Sono 6.455 i tamponi effettuati nella giornata di ieri.

I dati a Milano. Sono 144 i nuovi casi positivi al coronavirus nella provincia di Milano, in lieve calo rispetto ai +186 del giorno precedente. È quanto si legge nel bollettino giornaliero di Regione Lombardia sull'andamento della pandemia. Rimane stabile il dato che riguarda Milano città con un aumento di 50 unità dei contagiati (ieri +48).

I dati a Bergamo. Sono solo 12 i nuovi positivi al covid19 rilevati a Bergamo nelle ultime 24 ore. Il calo rispetto agli ultimi giorni è rilevante, considerando che ieri i casi rilevati erano stati 85, l'altro ieri 59. Anche Brescia migliora, con 46 nuovi casi e un totale che sale a 13.168. Ieri erano +94, l'altro ieri +29. Nuovi casi contenuti anche a Como +32, Cremona +21, Lecco +11, Sondrio +13 e Monza +31. Salgono più dei giorni precedenti a Lodi (52), a Mantova (14) e Varese (53). Nel pavese si registrano 29 nuovi casi.

