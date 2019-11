Milano, striscione di Forza Nuova contro Liliana Segre e il sindaco Sala

Uno striscione siglato Forza Nuova è stato appeso nella notte di fronte ai cancelli del municipio 6 di Milano, vicino al Teatro dove la senatrice a vita Liliana Segre sta tenendo un incontro con degli studenti per discutere della Shoah «Sala ordina l'antifà agisce, il popoloso subisce». Lo striscione è stato poi rimosso da alcuni dipendenti del Municipio.

«Provocazione inaccettabile e intollerabile -dice la segretaria metropolitana del Pd Silvia Roggiani- l'oltraggio dei neofascisti di Forza Nuova è indegno, perché offende tutti noi e la memoria antifascista di Milano, città medaglia d'Oro alla Resistenza. A chi nutriva ancora dubbi, ecco le prove. I fascisti cercano di tornare a galla e lo fanno colpendo Liliana Segre. E trovano forse sponda in quella destra che - solo una settimana fa - ha perso l'occasione di stare dalla sua parte. Noi non abbiamo dubbi, stiamo dalla parte di chi, purtroppo, ha provato sulla sua pelle l'odio razziale, perché la memoria è l'unico antidoto possibile. E perché non staremo mai dalla parte di chi è stato sconfitto dalla storia».

