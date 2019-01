Tragedia alla discoteca Lanterna Azzurra, i pm potrebbero sentire il trapper Sfera Ebbasta

Anche il trapper Sfera Ebbasta, che quella sera avrebbe dovuto esibirsi alla Lanterna Azzurra per un dj set, potrebbe essere sentito nell'ambito delle indagini sulla tragedia della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. È la Procuratrice di Ancona Monica Garulli a ipotizzarlo rispondendo alle domande dei giornalisti, precisando che sarebbe eventualmente in relazione alla necessità di capire qualcosa di più sull'organizzazione dell'evento di quella sera. «Finora non è stato sentito, ma è plausibile che venga sentito, lui e il suo management. Fa parte della ricostruzione di tutti i dati», ha detto la procuratrice.

