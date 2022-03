Jet militare cade sul monte Legnone, vicino Lecco: schianto dopo l'incendio in volo, salvi i piloti

Un jet militare è precipitato oggi, poco prima di mezzogiorno, sul monte Legnone, la cima più alta della provincia di Lecco, a 2.600 metri di quota, nei pressi dell’abitato di Pagnona. Si tratterebbe di un Aermacchi M346A, un biposto usato per l'addestramento. Sul posto si sono portati i soccorritori di due eliambulanza di Como e Milano e sono stati mobilitati i tecnici del Soccorso alpino dei volontari della Croce rossa di Premana. Al momento mancano altri dettagli e conferme se non appunto che sono stati mobilitati in forze i soccorritori. Sembra che si siano visti i due piloti lanciarsi con il paracadute. Si ipotizza che possano essere finiti sul versante bergamasco della montagna.