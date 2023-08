Isola d'Elba, incendio e paura: 700 sfollati. Evacuate le case e un campeggio (bruciati 14 ettari)

Fiamme e paura. Sono stati circa 700 gli evacuati totali a causa dell'incendio sviluppatosi ieri sera all'isola d'Elba, nei boschi tra Rio Marina e Porto Azzurro, in località San Felo: evacuate alcune abitazione e un campeggio per precauzione.

Lo riferisce la Regione spiegando anche che il rogo è in fase di contenimento: sull'isola stanno operando decine di squadre a terra, due elicotteri regionali e due Canadair.

Degli evacuati 150 sono stati ospitati in strutture comunali, i restanti hanno trovato sistemazione in autonomia. Al momento si prevede il rientro degli evacuati nei rispettivi alloggi in serata.

Oltre al campeggio a Ortano è stato evacuato anche un villaggio vacanze. La maggior parte degli evacuati sono turisti che sono stati trasferiti con l'intervento di protezione civile, carabinieri e forestali e ospitati nella scuole elementari del comune di Rio. Direttamente minacciate dalle case, secondo quanto spiegato dalla Regione, tre abitazioni i cui occupanti sono stati fatti evacuare. Nessuno è rimasto ferito. Nella notte il fronte del rogo, alimentato ieri sera dal forte vento, è stato contenuto grazie al lavoro delle squadre di antincendio e dei vigili del fuoco che parlano di situazione sotto controllo, con gli ultimi focolai in spegnimento. «Sull'isola d'Elba stanno operando decine di squadre dell'antincendi boschivi da tutta la Regione Toscana, due canadair e due elicotteri della flotta regionale, e ringrazio ciascuno per il lavoro straordinario - così il governatore Eugenio Giani sui social -. L'incendio è in contenimento, sono stati circa 700 gli evacuati totali, 150 sono stati ospitati nelle strutture del Comune, i restanti hanno trovato sistemazione in autonomia. Per stasera si prevede il rientro di tutte le persone nei rispettivi alloggi, da confermare nel corso della mattinata in base all'evoluzione dell'incendio».