Bergamo, tre persone intossicate dal cloro in piscina: «Difficoltà respiratorie e nausea»

Tre persone sono rimaste intossicate oggi pomeriggio al Centro sportivo "Sportpiù" di via San Bernardino a Bergamo: ad accusare malori sono stati un cliente e due addette alla piscina. «Le persone interessate hanno lamentato disturbi e difficoltà respiratorie, senso di malessere e nausea, dovuti presumibilmente (ma sono in corso accertamenti per verificare la reale causa) all'inalazione di cloro», fanno sapere da Ats Bergamo.

Immediatamente è stato allertato il Servizio sanitario di emergenza, che le ha soccorse e trasportate al Pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII in codice verde. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici del dipartimento di Prevenzione di Ats Bergamo. Le condizioni delle persone coinvolte non sono gravi. Ora sono in corso gli accertamenti per capire la causa dell'accaduto.

