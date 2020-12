Napoli: tentativo di stupro nel parcheggio dell'ospedale. Guardia giurata salva un'infermiera

Sventato un tentativo di stupro a Napoli, dove un'infermiera in servizio all'Ospedale del Mare - ieri sera - è stata aggredita da un uomo vicino al parcheggio dell'ospedale. In particolare la donna - terminato il suo turno - si stava recando alla macchina per tornare a casa, quando è stata raggiunta da un uomo che ha tentato di molestarla. A scongiurare il peggio è stata una guardia giurata, che è intervenuta salvando la donna dall'aggressione. Subito dopo è scattata la denuncia, presso il commissariato di Polizia di Ponticelli dove la donna si è recata. L'aggressore è stato identificato: si tratta di un 34enne napoletano, Rosario Orsini, già noto alle forze dell'ordine per reati della stessa specie.

Ultimo aggiornamento: 16:08

