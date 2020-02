Infarto a scuola, studentessa 14enne ricoverata in ospedale: è in fin di vita

Un malore improvviso e si accascia a terra. È successo questa mattina al liceo delle Scienze umane Duca D'Aosta di Padova. Una studentessa di appena 14 anni si è sentita male durate la lezione. Immediatamente è stato lanciato l'allarme: a scuola sono arrivati i soccorsi ed è stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale. La ragazzina, dai primi riscontri, pare sia stata colpita da un infarto. Ora si trova ricoverata in unità coronarica all'ospedale di Padova. Le sue condizioni sono gravi.

La morte della sedicenne di Montefiascone dimessa dall'ospedale. Il medico: «Stava bene». Il ricordo delle amiche

Muore nel sonno a 18 anni dopo l'operazione per l'appendicite: inchiesta per omicidio colposo





Ultimo aggiornamento: 14:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA