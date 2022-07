Sondrio, maxi incidente sulla Statale dello Stelvio: sette feriti e strada chiusa

Incidente in provincia di Sondrio oggi pomeriggio intorno alle 17 e 30. Sette persone sono rimaste ferite a seguito dello scontro sulla strada statale 38 "dello Stelvio" a Poggiridenti. Lo scontro, avvenuto all'altezza di Tresivio, in provincia di Sondrio, ha coinvolto due auto. La SS 38 è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in attesa che il personale Anas giunto sul posto ripristini la viabilità.