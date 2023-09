Incidente treno Brandizzo, le ultime notizie. Il fratello di Laganà: «Con il video Kevin si è fatto autogiustizia»

Incidente treno Brandizzo, le ultime notizie. «Ragazzi, se vi dico 'treno' andate da quella parte». È quanto si sente in un breve video girato pochi minuti prima dell'incidente ferroviario di Brandizzo, costato la vita a 5 operai. Il filmato è stato realizzato con un telefonino da una delle vittime. «Si deve lavorare in assenza di circolazione dei treni: il nostro sistema non ammette deroghe», ha detto l'ad di Rfi in audizione alla Camera.