Orvieto, incidente tra due moto: due morti e un ferito trasportato in eliambulanza. Strada chiusa al traffico

È di due motociclisti morti e un ferito trasportato in eliambulanza il bilancio dell'incidente tra due moto avvenuto alle 13:00 sulla statale 205 "Amerina" nei pressi delle curve dei Fori di Baschi, tra Orvieto e Baschi. La strada è chiusa in entrambe le direzioni, come si apprende da un comunicato di Anas.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Incidente a Irsina, L'INCIDENTE Roma, bus Atac investe due turisti a Santa Maria LATINA Si schianta con la moto, morto 61enne a Latina PUGLIA Auto trafitta dal guardrail a Lecce

L'incidente ha coinvolto tre moto

Non sono ancora chiare le cause dell'incidente che sono in corso di accertamento. Al momento è stato reso noto solamente da Anas che i due veicoli coinvolti sono due moto. Due centauri sono morti sul colpo mentre un altro è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, Carabinieri Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica, la gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità. Resta deviato da e per Baschi sulla strada di Tordimonte.



Oltre ai Vigili del Fuoco è intervenuta anche una eliambulanza che ha trasportato con la massima urgenza il ferito grave, e altre unità di soccorso del 118.