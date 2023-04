Incidente in Maserati sulla Nardò-Avetrana, Luca Margiotta Casaluci morto a 54 anni: gravemente ferita una donna

Terribile incidente ieri sera lungo la provinciale Nardò-Avetrana fra due auto. Nel violento impatto ha perso la vita Luca Margiotta Casaluci, 54 anni, imprenditore di Galatone (Lecce). Gravemente ferita la donna alla guida dell'altro veicolo, una 33enne di Erchie. Miracolosamente illesa la donna che viaggiava in auto con Casaluci. L'uomo era alla guida della sua Maserati quando, per ragioni ancora da accertare, si è scontrato con la Lancia Ypsilon dell donna che proveniva dalla direzione opposta.

Dopo lo schianto l'auto di Margiotta, di grossa cilindrata, è finita fuori dalla carreggiata fermandosi nelle campagne che costeggiano la strada. Il veicolo della donna è invece andato a sbattere contro un muro di recinzione, sfondandolo in parte ed alla fine ribaltandosi. La conducente è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce: le sue condizioni sono gravi. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare dalle lamiere sia l'imprenditore deceduto e la sua passeggera, che la donna ferita nell'altra macchina.

Le indagini dei poliziotti municipali di Nardò e del locale commissariato stabiliranno le cause dell'incidente. Luca Margiotta Casaluci era molto conosciuto a Galatone, in quanto titolare della ditta Softex. Parole di cordoglio sono state espresse dal sindaco Flavio Filoni: «La comunità è sconvolta dalla tragica notizia della scomparsa di Luca, un grande lavoratore. Luca è sempre stato attento alle esigenze della città, alla cui crescita economica si è dedicato con grande abnegazione. Esprimo la mia vicinanza personale e di tutta la città alla famiglia».