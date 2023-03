Venerdì 31 Marzo 2023, 07:38 - Ultimo aggiornamento: 07:41

Una ragazza ubriaca si mette al volante, inizia a fare zig zag con l’auto fin quando non invade la corsia opposta e finisce col centrare in pieno una Volvo che procedeva nel verso opposto causando un violento frontale. Il bilancio è di due feriti e l’incidente è avvenuto su via Olivella, una tra le strade più pericolose e più trafficate alle porte di Roma, nel territorio di Albano Laziale. La strada congiunge il centro del comune di Albano con la via Nettunense ed è percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti. L’incidente è avvenuto mercoledì sera intorno alle 20,30.

LA DINAMICA

Una Fiat Panda guidata da una ragazza di 25 anni di Albano in evidente stato di ebbrezza, come anche testimoniato da altri automobilisti, ha iniziato dunque a sbandare a destra e sinistra al volante dell’utilitaria fin quando ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi frontalmente contro una station wagon guidata da un uomo di 53 anni, un medico ginecologo residente ad Albano. Il medico è sceso subito dall’auto per prestare soccorso e ha chiamato i carabinieri e l’ambulanza. I sanitari hanno quindi trasportato d’urgenza la donna al pronto soccorso dell’Ospedale dei Castelli di Ariccia. La ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale dei Castelli dal 118 dove tuttora è ricoverata in condizioni gravi. In ospedale è stato disposto ed effettuato alla giovane donna l’alcol test, risultato positivo. Così per la 25enne è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Lievemente ferito, ma sconvolto per quanto avvenuto, invece l’uomo alla guida della station wagon che per fortuna è rimasto illeso grazie all’ airbag. Le poche contusioni riportate sono state medicate sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti per i rilievi gli agenti con le volanti della polizia di stato di Marino e in ausilio Frascati e Genzano. La strada è stata chiusa alla circolazione dalle 22 alle 24 fin quando sono arrivati due carroattrezzi del deposito giudiziario di Albano per rimuovere le vetture incidentate.

IL SEQUESTRO

La macchina della ragazza è stata sequestrata. I vigili del fuoco di Marino hanno lavorato per rimuovere le auto. I rilievi sono stati svolti dai poliziotti del commissariato di Albano. Come sempre succede i residenti della zona tornano a chiedere maggiore attenzione sulla sicurezza stradale. La sicurezza, in particolar modo quella stradale anche per via della presenza dell’Istituto Comprensivo Albano Laziale. Quasi tre anni fa il Comune di Albano insieme alla polizia locale, in sinergia con gli altri enti di competenza ha stabilito di installare alcuni “dissuasori-AutoVelox” della velocità per aumentare la sicurezza degli automobilisti sulle strade più pericolose. La decisione è arrivata dopo periodi di valutazione delle strade a seguito di diverse segnalazioni di residenti, cittadini, automobilisti. Lagnanze raccolte spesso non solo dalla municipale, ma anche dalla stradale e dai carabinieri.

Sulla via Appia Nuova, zona centrale di Borgo Garibaldi, sono state rilevate negli scorsi anni con delle strumentazioni di valutazione, non sanzionatorie, velocità di oltre 140 chilometri orari, in orari serali e notturni. Centinaia di cittadini che risiedono nei pressi della galleria tangenziale Appia bis, hanno chiesto interventi alla polizia locale, per limitare il frastuono dell’alta velocità. Inoltre sono stati moltissimi in questi anni di valutazione, i pedoni investiti, in zone centrali e periferiche dove sono stati installati questi “Box” che a turno contengono gli strumenti rilevatori. Impianti installati su via Olivella, via del Mare verso e da Pavona, via Nettunense, dal chilometro 7.500 al chilometro 9 circa, Cecchina, ingresso gallerie Appia bis.