Gallipoli, auto travolge due bici: muore un 21enne. Conducente con precedenti per guida in stato di ebbrezza

Domenica 1 Agosto 2021, 12:11

Tragedia della strada oggi a Gallipoli: all'alba un'auto ha travolto due biciclette uccidendo un giovane turista. L'incidente mortale si è verificato intorno alle 4 sulla strada che conduce a Taviano, nei pressi del cimitero. La vittima è un ragazzo 21enne di Modena, Matteo Cassola.

Travolti da un'auto mentre percorrevano la provinciale

Il giovane si trovava in bici con altri amici quando l'auto - una Suzuki Alto guidata da un quarantenne del posto - gli è piombata addosso. All'arrivo del 118 le condizioni del ragazzo erano già disperate. Anche un altro ragazzo del gruppo, che aveva affittato le biciclette per sostarsi, è rimasto coinvolto nell'incidente e si trova in ospedale a Casarano con varie fratture ma non è in pericolo di vita.

Conducente positivo all'alcol test e con precedenti analoghi

Il conducente dell'auto, un 40enne di Gallipoli, è risultato positivo all'alcol test: il suo tasso alcolemico era di 1,27 (il limite è 0,5) ed è stato indagato per omicidio stradale. A quanto si apprende l'uomo aveva già dei precedenti per guida in stato di ebbrezza.

