Gallipoli, l'auto finisce quasi in mare: grande spavento per una famiglia (ma sono tutti illesi)

L'auto finisce in mare: disavventura ieri sera tardi nel seno del Canneto di Gallipoli per una famiglia.

L'auto, con alla guida il padre, un uomo di Carmiano, per cause ancora in fase di accertamento, ha oltrepassato la banchina del molo ed è finita parzialmente in mare, restando incastrata senza alcuna possibilità di fare manovra per tornare in strada.

Gli sfortunati occupanti dell'auto, per fortuna rimasti illesi ma molto spaventati, sono quindi stati costretti a chiamare i vigili del fuoco per i soccorsi del caso.