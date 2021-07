Roma, incidente tra scooter e auto in via di Centocelle: morto Daniele D'Amore, aveva 34 anni

Sabato 17 Luglio 2021, 15:20 - Ultimo aggiornamento: 18:34

Un morto nell'incidente di stamattina in via di Centocelle a Roma. Nello scontro sono stati coinvolti uno scooter e un'auto. Daniele D'Amore, il conducente dello scooter, 34 anni, è morto sul colpo. Un ragazzo di zona, che abitava non molto distante dal punto dello scontro. L'automobilista, una ragazza di 25 anni, si è fermata a prestare soccorso ed è stata sottoposta agli esami tossicologici e alcolemici di rito. Sul posto per i rilievi la polizia locale del V Gruppo Casilino.

APPROFONDIMENTI IL CASO ​Comune di Roma, sos bilancio: mancano 100 milioni di euro IL FOCUS Maltempo, temporali a Roma e in tutto il Lazio ROMA Incidente stradale a Ostia NEWS Ostia, incidente sulla Colombo: un morto NEWS Foto

Incidente stradale a Ostia, si schianta contro il guard rail: grave un uomo

Roma, passa con il rosso sulla Colombo: Alessandro muore a 24 anni, gravi i due amici