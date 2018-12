Tragico incidente, Romina muore a 42 anni tradita dalla sua passione per la moto

Ultimo aggiornamento: 15:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Ha trovato la morte in un tragico incidente nel Maceratese, il pomeriggio del 26 dicembre, Romina Pertile, 42 anni, originaria di Cazzago, residente da 7 anni ad Agugliano (An) dove si era costruita una nuova vita con il compagno Daniele, titolare di un'azienda agroalimentare di prodotti tipici che lei vendeva negli esercizi della zona. Proprio insieme a lui e ad un altro amico stava facendo un giro con la moto, loro grande passione, in fila uno dietro l'altro, lei in mezzo in sella alla sua. Improvvisamente, davanti a loro, una Fiat Panda ha svoltato a un incrocio. Pare che l'amico davanti sia riuscito a schivare l'utilitaria, su cui invece è andata a schiantarsi la 42enne veneziana; dietro di loro il compagno della donna che ha seguito la terribile scena senza poter far nulla. E nulla hanno potuto fare nemmeno i sanitari: i medici del 118 hanno tentato a lungo di rianimare Romina, ma l'impatto non le ha dato scampo.Una grande passione per le moto quella di Romina, anzi un po' di tutta la famiglia Pertile. Il compagno Daniele gliene aveva appena regalato una nuova, da cross, che ha fatto in tempo a provare solo una volta assieme a lui, la vigilia di Natale. Il 18 dicembre scorso era stato pure il compleanno della donna, che era tornata in Veneto a festeggiarlo assieme alla madre, nata lo stesso giorno, e a tutta la famiglia. Un regalo, si potrebbe dire, questo di aver potuto trascorrere dei momenti tutti insieme pochi giorni prima della tragedia. «Dove passava lasciava il segno dice di lei il papà Roberto, titolare del ristopub Garage di mezzo di Cazzago, assieme alla moglie Lucia e al figlio Claudio Una ragazza splendida, amica di tutti». La ricordano così anche alla società Riviera Nuoto di Dolo, della cui squadra agonistica aveva fatto parte fin da bambina, vincendo vari titoli regionali e nazionali juniores: Generosa, una grande passione per l'acqua e lo sport, sapeva tenere unite le persone, interpretando bene i valori della squadra, era una forza vitale per tutti».Dopo il precedente matrimonio, aveva coronato un nuovo progetto con un nuovo compagno: «Felice e contenta con Daniele, in una casa sopra una collina, come piaceva a lei continua il papà correvano per i boschi con le moto, quando avevano il tempo. Ho raggiunto i miei obiettivi - mi aveva confidato pochi giorni fa». Ad Agugliano, sabato 29, si è svolta una funzione a cui ha partecipato tanta gente. Grande cordoglio anche a Pianiga: la tremenda notizia ha suscitato gesti e messaggi di vicinanza ai genitori, al fratello e alla figlia 16enne della vittima. Il corpo da Macerata verrà trasferito nei prossimi giorni nel Veneziano per i funerali, che si terranno giovedì 3 gennaio, alle 15, nella chiesa di San Martino di Cazzago.