Incidente mortale a Melicucco, tre morti e feriti due bambini nello scontro tra due auto

Incidente mortale in provincia di Reggio Calabria. Tre persone sono morte in uno scontro frontale tra due auto avvenuto nel pomeriggio sulla statale Ionio-Tirreno nel territorio del comune di Melicucco in provincia di Reggio Calabria. Due i feriti che sono stati trasportati nell'ospedale di Polistena.

Cosa è successo

L'incidente stradale che ha coinvolto due auto, un'Alfa Romeo Giulietta e una Bmw, è avvenuto, a pochi metri dallo svincolo per Melicucco. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e l'elisoccorso, presenti carabinieri e agenti della Polstrada.

Le vittime

Secondo quanto riportato dal Il Reggino.it, nel sinistro sono rimasti feriti anche due bambini, trasportati in codice rosso all’ospedale di Polistena. Per loro la prognosi è riservata. La strada è attualmente bloccata in entrambi i sensi di marcia.