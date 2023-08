Panico al concerto di Lana del Rey, ressa e maxi-caduta durante lo show. Cosa è successo

Una brutta sorpresa per i fan della cantante Lana del Rey mentre stavano cantando al suo concerto a Città del Messico. Durante l'esibizione della popstar al Foro Sol della città messicana, infatti, alcuni spettatori che si trovavano proprio sotto al palco, sono caduti all'improvviso. Subito si è scatenato il panico tra i presenti, caduti a terra come pezzi del domino mentre lo show andava avanti.

Georgia, il cantante dei "The Killers" invita un fan russo sul palco e viene fischiato

Cosa è successo

Secondo alcuni testimoni, la caduta sarebbe stata provocata da un giovane, che nel tentativo di avvicinarsi al palco per vedere da vicino la sua beniamina avrebbe provato ad infilarsi tra la gente, scatenando una discussione con altri fan e di conseguenza una lite che avrebbe fatto cadere diverse persone nel pubblico.

Niente soccorsi

Pare che gli addetti alla sicurezza del Foro Sol non siano intervenuti neanche per aiutare e prestare soccorso alle persone ferite, costrette a raggiungere in modo autonomo l'ospedale più vicino.