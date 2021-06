Pisa, incidente in Ferrari: uomo finisce fuori strada e muore sul colpo

È finito con la Ferrari fuori strada ed è morto sul colpo: è successo la scorsa notte a Navacchio, in provincia di Pisa, sulla superstrada Fi-Pi-Li. Quando i vigili del fuoco sono arrivati da Pisa e Cascina hanno trovato l'auto incastrata sotto un guardrail ed hanno estratto l'uomo dalle lamiere, affidandolo ai soccorsi, ma il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Al vaglio la dinamica dell'incidente.

L'uomo, alla guida di una Ferrari F35, mentre procedeva in direzione Firenze, avrebbe perso il controllo della vettura. L'auto avrebbe urtato prima il guardrail centrale e poi sarebbe rimbalzata su quello laterale, rimanendo incastrata.