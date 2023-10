Incidente in moto a Conversano: muore il 17enne Anthony Innamorato, ferito l'amico. Lo schianto in diretta social

Aveva solo 17 anni la vittima di un bruttissimo schianto verificatosi a Conversano ieri, poco prima della mezzanotte: nel tragico incidente stradale nel pieno centro della città ha perso la vita Anthony Innamorato, nato a Mola di Bari. Il ragazzo era il passeggero di una moto che è rimasta coinvolto in un incidente con altre auto: il conducente, anche lui di Mola, è ricoverato - ma fortunamente non è in pericolo di vita - all’ospedale San Giacomo di Monopoli: ha riportato la frattura di un femore. I conducenti delle auto coinvolti nel mortale guidavano una Golf (risultato positivo alla cannabis) e una Bmw (in questo caso, risultato positivo alla cocaina).

I soccorsi sono stati immediati ma purtroppo Anthony ha perso la vita sul colpo. Sono in corso le indagini per capire le dinamiche del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Lo schianto è stato ripreso dalla stessa vittima in diretta su Instagram, un video che “non va pubblicato”.