Si schianta in moto e muore a 41 anni mentre torna dal lavoro

Terribile incidente in via Prato Cesarino a Cisterna nella notte tra sabato e domenica. Alessandro Trabacchin, 41 anni, viveva al confine tra Cisterna e Latina, a Borgo Bainsizza, e stava tornando a casa dopo una serata di lavoro a bordo del suo maxi scooter. Era quasi arrivato a casa, mancava circa un chilometro, quando, appena uscito dalla via Pontina si era immesso su via Prato Cesarino, all'improvviso ha perso il controllo del suo scooter Kymco, forse per evitare un improvviso ostacolo o a causa di una distrazione. Trabacchin è finito contro il guard rail di destra, una caduta terribile, rovinosa, dopo un volo di diverse decine di metri: a causa dei gravissimi traumi riportati nel forte impatto, malgrado indossasse il casco, il 41enne è morto sul posto. Sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Cisterna, mentre gli agenti della Polizia Stradale di Albano Laziale, in pattugliamento in quelle ore, sono intervenuti per effettuare i rilievi; il mezzo distrutto è stato recuperato dal soccorso stradale Salvatori di Cisterna. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

La vittima, che lavorava come cuoco in un ristorante di Sabaudia, lascia la moglie e una figlia di 12 anni. La salma di Alessandro Trabacchin è stata trasportata nella notte alla camera mortuaria della Clinica Città di Aprilia, ma non è stata eseguita l'autopsia, il magistrato di turno della Procura di Latina ha subito affidato la salma alla famiglia per permettere la celebrazione dei funerali. La cerimonia religiosa per l'ultimo saluto ad Alessandro Trabacchin si terrà oggi alle 15,30 nella parrocchia di San Francesco D'Assisi a Borgo Bainsizza, nel comune di Latina. Tanti i messaggi di cordoglio pubblicati su Facebook sotto l'annuncio dei funerali del 41enne. Conoscenti e amici hanno espresso la loro vicinanza al dolore della famiglia. Qualcuno ha scritto un ricordo di Alessandro, gli amici di sempre, quelli dell'infanzia, affranti dal dolore per una perdita improvvisa e dolorosa. In uno dei più accorati si legge: "Mi si spezza il cuore tu come un fratello, cresciuti insieme in un borgo che di motorini in quella piazzetta ne ha visti impennare parecchi. Ognuno si è fatto la propria vita, ma sempre con lo spirito da Peter Pan. Probabilmente tu più degli altri, il sorriso sempre sul volto. Inutile dire quanto penso sia ingiusto questo, che questa voglia di vivere si sia interrotta, che tua moglie e tua figlia non debbano averti accanto, che la tua famiglia debba privarsi di te così presto per un frammento di secondo in cui qualcosa è andato storto".