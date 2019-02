Auto si apre in due dopo l'urto contro un palo, uomo e donna morti sul colpo

PESARO - Tragedia della strada a Fossombrone, dove un uomo di 68 anni anni e una donna di 39 sono morti dopo un terribile schianto. L'incidente è accaduto sulla Vecchia Flaminia in località San Martino del Piano poco dopo le 15 e la dinamica è da chiairire. I due viaggiavano su una Opel di cui hanno perso il controllo dopo una brusca frenata (una striscia nera lunga decine di metri è ben visibile sulla strada), l'auto ha colpito in pieno un palo e poi si è scontrata contro il cancello di una casa a bordo della strada. Era stata anche allertata l'eliambulanza ma purtroppo per i due non c'era nulla da fare. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, anche la Polizia stradale ed i Vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 18:43

