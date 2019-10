Incidente sull'Aurelia a Capalbio: un morto, coinvolti tre auto e un tir

Schianto mortale sull'Aurelia all'altezza di Capalbio. Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all'altezza del bivio del Chiarone (Grosseto). La statale Aurelia è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni in corrispondenza del km 125.

Sono quattro le autovetture coinvolte nell'incidente insieme un mezzo pesante guidato dalla vittima, un 84enne di Capalbio (Grosseto). Anas spiega, in una nota, che a causa della temporanea chiusura della statale Aurelia il traffico in direzione nord verso Orbetello è deviato in uscita al km 124 sulla strada Pescia Fiorentina Chiarone, e in direzione sud verso Montalto di Castro è deviato in uscita al km 128 sulla strada provinciale Capalbio.

La zona è la stessa in cui nel dicembre 20178 morì in un incidente l'ex ministro Altero Matteoli.

Ultimo aggiornamento: 21:27

