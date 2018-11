Anziano incendia l’auto della vicina in piena notte ma le telecamere riprendono tutto VIDEO

Ultraottantenne in ciabatte, nel cuore della notte incendia l’auto della vicina di casa. Ripreso dal sistema di videosorveglianza della sua abitazione, è stato denunciato. I carabinieri di Cellino San Marco, a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, un ultraottantenne del luogo.

L’uomo, nel cuore della notte, con le ciabatte ai piedi, vestito con una tuta da imbianchino di colore bianco, ha incendiato l’auto di una vicina di casa, un’Alfa Romeo 156 parcheggiata in strada. Il rogo, che ha completamente distrutto l’auto, ha interessato anche la facciata e il portone d’ingresso dell’abitazione della proprietaria della vettura. La sorpresa più grande si è avuta nel corso della disamina delle immagini acquisite dai vari impianti di videosorveglianza presenti in zona, ed in particolare dalla visione delle immagini delle telecamere sistemate sull’abitazione dello stesso anziano.

Dalle immagini si è infatti rilevato che era stato proprio lui, nel cuore della notte, a trascinare dall’uscio della sua abitazione sino all’auto incendiata, un sacco in plastica di colore nero con all’interno sicuramente un contenitore in plastica con liquido infiammabile, per poi appiccare il fuoco, ritornando poi velocemente nella propria abitazione. Non è ancora ben chiaro il movente del gesto, ovvero cosa abbia effettivamente spinto l’uomo a compiere questo gesto.

