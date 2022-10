Malore improvviso, morto a 49 anni l'imprenditore Andrea Parisotto

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Morto Andrea Parisotto, presidente dello Sportsystem, del Museo dello Scarpone e imprenditore affermato noto in tutto il territorio montebellunese e asolano ma non solo. E' venuto a mancare a soli 49 anni colpito da un malore improvviso.

Chi era Andrea Parisotto, imprenditore e amante dello sport

Residente a Montebelluna, nella zona più rinomata per lo Sportsystem e per le calzature, nella zona di Mercato Vecchio, Parisotto - si legge sul Gazzettino - era non solo un imprenditore ma anche un amante dello sport outdoor e sci. Era stato anche presidente della filiare americana di Scarpa per diversi anni e aveva poi aperto la Ap8 Invent Srl Holding Company, società di investimenti con specializzazione nello sviluppo di piccole imprese. Dal 2021 era il presidente dell'associazione Sportsystem e del Museo dello Scarpone. Fino al 2018 aveva lavorato all'interno dell'azienda di famiglia Scarpa riscontrando l'affetto e la stima di numerosi collaboratori e residenti della zona.